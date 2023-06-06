八里汙水處理廠點交爭議持續延燒，針對新北市議員黃淑君抨擊該廠的海放單元設備損壞多年，新北市水利局今(6)日反擊，強調海洋放流管於2015年即辦理檢視及修繕，指質詢所出示的照片，為當時水下拆解後吊離噴流口的照片；雖然黃證實為2019年的舊照，但她強調「如果是好的幹嘛還要連年編維修預算」？

雖然黃證實為2019年的舊照，但她強調「如果是好的幹嘛還要連年編維修預算」。(黃敬文翻攝)

黃淑君指出，新北市八里汙水處理廠的設備，目前依台北市衛工處公告的妥善率是九成多，甚至還有很多設備是沒有損壞的，然而新北市卻年年編列很多預算去修繕，包含去年編了10多億元，今年又多編了3億多元，所以「設備完全是好的」這個說法完全不存在。

她強調，若新北市府仍是堅持都是好的說法，那即便拿出2019年的照片，也能佐證過去有部分海放管是壞的，事實上僅修復部分零件而已；黃淑君也向水利局長宋德仁局長喊話，你敢保證「現在」設備都是好的嗎？

對此水利局則表示，非去年編列10多億元，而是從2007年起至目前已完成4期汰換改善工程，投入約11億元經費，已完成撈汙機、進流閘門、曝氣沉沙池、初沉池刮泥機、放流抽水機組、回收水單元、電力系統、儀控系統、汙泥處理及汙泥乾燥等設備汰換。

水利局強調，後續2023年至2026年持續辦理第5期工程，計畫辧理緊急發電機、主變電站及附屬設備、瓦斯貯槽、鍋爐及地下管線等項目改善，預估經費3.6億元，維持妥善率90％以上，且處理後放流水質符合國家標準，整體汙水處理系統功能正常無虞。

水利局指出，海洋放流管修繕之後，依環保署規定每3年需至水下檢查1次，台北市政府最近1次檢查為2021年辦理水下檢查及海底人工攝影，並將檢查報告送環保署審查，下次辦理水下檢查為2024年，目前該海放管的排放功能正常無虞。

水利局透露，雖然確實要透過潛水夫下水檢查，才能實際檢視海放管是否遭堵塞、或是豎管發生損壞等問題，但若是真的全部都堵塞，廠內也可以藉由觀察汙水排放的數量，來初步檢視海放管是否有問題。