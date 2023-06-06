華語樂壇天后蕭亞軒在去（2022）年第33屆金曲獎驚喜現身，首次參加金曲並擔任頒獎人的她，還霸氣宣告「Elva is back！」回歸音樂圈，事後經紀公司也證實她正在籌備新專輯；而粉絲等了1年終於有好跡象，蕭亞軒陸續在社群曬出與製作人合照和錄音時的美照，透露她離復出樂壇日子更近了。

蕭亞軒昨（5日）在臉書上傳一張近況照，畫面中與她同框的其中一人，正是入圍今年金曲獎最佳單曲製作人的Jae Chong，二人早年就曾合作過〈Cappuccino〉和〈靠近一點〉等多首歌曲；其實日前Jae Chong就有主動發文，貼出他與蕭亞軒合照，感謝彼此在經歷過高峰和低谷，能一起回到錄音室合作。

蕭亞軒今（6日）在IG曬出錄音時的美照。（圖／摘自蕭亞軒IG）

蕭亞軒才在臉書寫下「studio,fourth day（工作室，第四天）」，今（6日）傍晚又在IG限時動態驚喜曬出錄音時的美照，左下角還有「Waiting」一詞，被外界認為她是希望大家再等一下，她就要回歸樂壇了，粉絲也都樂壞，到她的社群留言，「Elva終於要回來了」、「姊狀況好棒，我們等妳回來」、「時尚舞后快回歸，讓大家知道什麼叫表情管理」。

其實蕭亞軒前（2021）年被愛犬咬傷，花了很長一段時間休養，鮮少公開露面，直到去年在金曲獎典禮現身，更宣告要回歸樂壇，令許多歌迷激動；近期蕭亞軒很積極更新社群，讓粉絲越來越期待她的新專輯。