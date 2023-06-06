台南市消防隊前兩天接獲通報，有一名70歲婦人突然陷入意識昏迷，歸仁高級救護隊立即趕往現場，並且啟動「院外醫療支援機制」，與成大醫院同步合作，最終成功讓婦人生命跡象穩定，並送往醫院接受照護。台南市長黃偉哲表示，據同仁回報，婦人當時的血氧值僅54％，透過緊急處置，拉回到99％。他直呼，拯救生命是分秒之間的事，感謝消防同仁即刻救援完成任務，他也會和市府持續讓相關機制更好，為台南打拚。

「拯救生命，是分秒之間的事！」黃偉哲今(6日)在臉書發文提到，前兩天，消防同仁接獲通報，有一名70歲婦人突然陷入意識昏迷，歸仁高級救護隊立即趕往現場，並且啟動「院外醫療支援機制」，與成大醫院同步合作，最終成功讓婦人生命跡象穩定，並送往醫院接受照護。

黃偉哲表示，院外醫療支援機制，是台南市府在2018年建立的緊急救援機制，第一線接觸傷者的消防救護人員，經現場評估後，在第一時間回報救災救護指揮中心，通知衛生局及合作醫院，並於現場協助醫護，將傷者送往醫院處置。

黃偉哲強調，據同仁回報，婦人當時的血氧值僅54％，透過緊急處置，拉回到99％，當時的情況，真的是一秒鐘都耽擱不起。他感謝胡育銓、陳瑋杰、陳信閔三位第五大隊消防同仁，即刻救援完成任務，也感謝所有在第一線守護市民的警消醫護同仁，「我會和市府持續讓相關機制更好，為台南打拚！」