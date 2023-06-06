南韓知名女團BLACPINK成員Jennie進軍好萊塢的首部美劇作品《The Idol》(偶像漩渦)自播出後話題不斷，不僅因「18禁畫面太多」引發抨擊聲浪，Jennie在劇中舞蹈的場面更被稱是「3P舞」，不過，Jennie無懼網路上的負評，直言：「這是讓我變得更勇敢的機會。」

Jennie日前接受外媒《今日娛樂》訪問時，透露BLACPINK的成員們都很支持自己的新劇，像是Jisoo傳訊息寫下：「你看起來很漂亮，我很為你高興。」讓Jennie感動表示：「我很高興有很棒的家人。」此外，也指出能夠出演《The Idol》的想法：「我很榮幸我能踏出演員人生的第一步來到這裡。」

隨著該劇播出後，爭議持續延燒，在韓網論壇《theqoo》上，也引發大樣網友留言抨擊其舞蹈像似「大尺度3P舞」。不過，Jennie無畏這些持續延燒的抨擊聲浪，在近日與《The Idol》的主演群們，包括莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、特洛伊希文（Troye Sivan）等人一起接受訪問時，由於該劇描述流行偶像的故事，Jennie除了提及過往與成員們一同互相扶持的經歷外，也坦言：「這部作品以我所身處的音樂產業為主題，這讓我為此相當著迷，也使我能以過往經歷去入戲這個角色，並以『我應該可以做點什麼吧』的想法去演出，而這是讓我變得更勇敢的機會。」

相關畫面在網路上釋出後，比起韓網的抨擊聲浪，外網則認為「此次出演對Jennie是不錯的機會」，紛紛留言：「她需要更多台詞，我是為了她才看這部劇的」、「她是如此的性感迷人」、「她看起來像個女王」、「為你感到驕傲。」