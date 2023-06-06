追蹤歐股整體表現的Stoxx 600泛歐股市指數2022年表現低迷，全年大跌近13％，今年雖然跟著全球股市反彈，迄今上漲約8.8％，但仍遠遜美股一籌，標普5百指數今年來累計大漲近12％，科技股雲集的那斯達克指數更狂飆27％。

歐股表現落後主要原因之一為歐洲央行（ECB）堅唱鷹調，美國聯準會在連番激進緊縮後已暗示即將停止升息，但ECB則不斷強調，為了壓低仍偏高的通膨，貨幣政策還是必需維持緊縮。

摩根士丹利首席股票分析師塞克（Graham Secker）指出，「由於營益率下滑與經濟成長疲軟，這部份我們認為還只是剛開始，我們預估2023年下半年將會出現一波各券商相繼調降歐洲企業投資評等。」

塞克進一步表示，「券商調降評等的時間點比我們預期要晚，這可能會限縮歐股2024年可能的反彈。」

基於預期大盤將拉回整理，摩根士丹利對於歐股的整體投資建議為改採防禦策略，也就是防禦型股票優於景氣循環股，因此將金融類股的投資評等調降至「中立」，製藥類股則調升至「加碼」。

塞克指出，金融股一直是今年支撐歐洲企業獲利的主力，但隨著全球升息循環步入尾聲，未來獲利成長的空間已越來越有限。 不過，摩根士丹利強調，儘管歐洲企業基本面看衰，但與其他地區相較獲利衰退算是相對抗跌，新估歐股上市企業今年全年平均獲利衰幅將只有6％，低於之前預估的衰退10％。