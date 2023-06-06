日前烏克蘭的愛國者防空系統成功擊落多枚俄羅斯9K720「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈，與Kh-47M2「匕首」空射打擊飛彈之後，各方專家開始議論，是否還有沒有必要研發「高超音速飛彈」。而中國大陸的東風17（DF17）彈道飛彈，可能具有上層大氣層的姿態控制與迴避動作。對此，退役少將栗正傑6日就表示，「東風-17還有更厲害的，有一種射擊方式叫『TOT同時彈著戰術』，就是在不同的時間、不同的地點，發射這種砲彈，會在同一個時間點到達你的目標」，引發討論。

栗正傑6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「東風-17導彈威力更勝匕首飛彈，第一個我們都知道匕首飛彈是空射型的，必須要用飛機載，而東風-17他可以有三種發射型態，空射、陸射、艦射都可以，再來東風-17是在大氣層外，匕首飛彈是在大氣層內」。

栗正傑更提到，「另外東風-17還有更厲害的，有一種射擊方式叫『TOT同時彈著戰術』，就是在不同的時間、不同的地點，發射這種砲彈，會在同一個時間點到達你的目標」。栗正傑最後更說，「也就是說如果今天開戰的話，美艦會在同一個時間遭受到飽和攻擊，對他來講要實施反導的防禦是非常困難的，這就是他們所講的東風-17優於匕首飛彈的原因在這裡」。