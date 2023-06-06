一名女導演5日晚間在臉書透露，2010年受一名綠營政治人物邀請，從台北赴高雄為市長選舉拍攝宣傳廣告，怎料卻成為一場險被侵犯得逞的惡夢。從文字間形容的對象，對比之下條件最符合的是前北市府顧問洪智坤，隨後洪智坤也在臉書發文道歉，默認自己就是文中所指的對象。

該名女導演提到，當時洪智坤藉商旅客滿為由，把她約到汽車旅館，期間試探性問她需要多少資金開工作室，對方說道：「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下。」還觸摸女方的胸部，更甚至看到男方在「被子裡有規律的動作」，最終這名女導演整夜沒睡，想盡辦法拖延時間直至早上男方離開。

記者詢問女導演對於洪智坤臉書的致歉，是否有減緩創傷後舊傷疤傷帶來的壓力？她表示：「沒有。」並說：「首先，我遭遇的事件並不是洪的道歉文中所言『不好的感受』而已。再者，我發出此文，本來就沒有預期會得到道歉，畢竟事情都過去超過12年了。」

女導演還提到，自己會選擇說出來，是因為現在是一個比較安全的時機，希望可以幫助有類似經歷的人能更沒有壓力地說出自身的遭遇，「不用再孤單無助地扛著傷痛和秘密。未來希望以後這個社會能變得更好，這樣的壓迫和犯罪能不再發生。」而在新聞爆發後洪智坤有試圖聯絡、做任何補償動作嗎？她表示：「沒有。」

該名女導演是入行多年的導演，拍攝過多部作品，並曾入選柏林影展電影新秀單元。

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