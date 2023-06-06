位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓「TD04」，據日本氣象廳分析，目前已發展為今年第3號颱風「谷超」，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，目前動態則是幾乎停滯。中央氣象局分析，谷超未來將以西北轉北方向移動，不過對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象局今晚21時38分發布，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，已於20時增強為輕度颱風，編號第3號（GUCHOL，谷超），預測未來朝西北移動。