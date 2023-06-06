屏東東港高中成立數理實驗班3年以來，成績斐然，不僅首屆就出醫科生，今年還首次一舉出「雙醫」，小學即立志從醫的李晏禎考上國防醫學院醫學系，張繼方則如願追隨母親腳步錄取中國醫藥大學中醫學系，2人從小就認識，一路走來良性競爭、互相砥礪，如今一西一中成為校園美談。

屏東東港高中數理實驗班今年一舉出「雙醫」，小學即立志從醫的李晏禎（左）考上國防醫學院醫學系，張繼方（右）則如願追隨母親腳步錄取中國醫藥大學中醫學系。（謝佳潾攝）

李晏禎、張繼方都是東港人，他們從小就認識，不僅從國小到高中都同校，國小時還曾同班，高中時更是都放棄雄女、雄中選擇「留校升學」，直升後又一同考入數理實驗班再度成同班同學，2人的競爭也就此開始。

李晏禎不諱言，當初原本想要離縣讀書，但在父母的建議下決定留下，她認為父母說得對，直升高中部離家近，不用舟車勞頓；相較之下，張繼方則一開始就打算直升，因為他發現成績比他好的同學都留下來，所以認定直升有繁星優勢。

2人雖然從小成績優異，但在國中時並非是最頂尖的那一個，不過在高一的首次段考，張繼方拿第1名、李晏禎第3名，他們都感到訝異但也充滿自信，「原來自己可以的」，就此之後的每次段考2人幾乎都占據前3名，也一步步朝自己的夢想邁進。

他們的夢想都是從醫，也都與母親有關係，李晏禎說，媽媽是醫檢師，從小就對她說，「你可以當醫師」，她在小學時聽到這一肯定後，一直放在心上，後來也慢慢探索自己的興趣，結果發現從醫的生活似乎是她嚮往的，因此立志當醫師，並為此每天複習老師當天教的東西，天天讀書、從不鬆懈。

但李晏禎說，她繁星只有報藥學系，因為總覺得自己考不上醫學系，所以不想賭這一把，後來也成功錄取北醫藥學系。不過，她始終放不下醫師夢，因此在得知國防醫學院有獨招後馬上報名，結果如願考取醫學系，她開心道，雖然從軍可能失去相對的自由，但能從醫很值得。為了當軍醫，李晏禎已開始跑步、跳繩練體力。

張繼方的媽媽則是中醫師，所以在耳濡目染下也對中醫產生興趣，他說，雖然曾在電機系與醫學系間徘徊不定，但最終因發現自己喜歡幫助人，因此選擇中醫系，目前在媽媽的協助下，正大量閱讀相關書籍，為之後入學做準備。

張繼方樂於分享，還特別成立通訊群組，與同學分享讀書資訊，他說，同班同學就是戰友，大家互相指教是最好的讀書方式，就像他知道李晏禎英文好，就會請教對方英文問題。對此，李晏禎也很有感，她說，張繼方在國文、物理、化學方面很厲害，讓她在請教對方時也受益良多，同時在幫其他同學解答問題時，也會發現自己的盲點，所以她也很推崇這樣的讀書方式。