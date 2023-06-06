三重區菜寮公園遊戲場重新整建完成，新的遊戲場面積約120平方公尺，以大象為主題設計，簡單的大象造型溜滑梯，結合了滑梯、攀爬、雲梯及打擊鼓等功能，並且同步更新菜寮活動中心旁的遊樂場域，增設樂齡體健設施；三重區長王坤南表示，此次整建重點為公園遊戲空間，在現有場域下極大化使用空間，希望滿足各年齡層民眾休閒遊憩需求。

三重區菜寮公園興建至今已逾20年，隨人口結構及民眾使用習慣的改變，市民對公園設施的要求顯著提昇，由於現有遊具及地墊老舊，考量安全性及民眾需求，三重區公所爭取市府補助款，於2月開始進行整建工程，將公園中央及菜寮活動中心旁遊樂場域全面更新。

其中在活動中心旁的場域則是替低年級小朋友設計，在保留原生多年的喬木外，以鞦韆跟雙人蹺蹺板規劃親子同樂空間；此外也將公園既有花架重新油漆，並將花台重新種植吊蘭、青紫木等耐陰草花灌木增添植物多樣性，且新增專為高齡長者及行動不便者的專屬體健設施，提供市民多元無礙的休憩環境，滿足各年齡層民眾休閒遊憩需求。

王坤南表示，此次整建重點為公園遊戲空間，在現有場域下極大化使用空間，公園中央場域以大象主題打造複合式功能遊具，將滑梯、攀爬網、攀岩版、水平吊梯及圓柱形爬梯相結合，讓中高年級小朋友得以挑戰並訓練體能。

他說，感謝新北市議員王威元及菜寮里長梁進益里長、中正里長藍文龍等多位里長積極爭取新北市景觀處補助經費，公所才能打造更完善且有趣的休憩空間，歡迎市民朋友多加利用。