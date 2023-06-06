85歲好萊塢女星珍芳達（Jane Fonda）父親是奧斯卡影帝亨利方達（Henry Fonda），她從小耳濡目染，長大後進入演藝圈拍電影，憑藉演技天賦兩度獲奧斯卡影后，主演電影《柳巷芳草》和《金色池塘》都是影壇經典；近日珍芳達上節目透露曾遇法國導演以角色為由要求發生性關係。

珍芳達近期作客深夜脫口秀《Watch What Happens Live》，主持人安迪科恩（Andy Cohen）提問：「請說出一位曾向妳搭訕，但被妳拒絕的好萊塢藝人」，她想了一下回答：「法國導演勒內克萊芒（René Clément）」，勒內克萊芒1996年去世，享壽82歲，代表作《禁忌的遊戲》曾獲威尼斯金獅獎。勒內克萊芒是1964年與珍芳達合作電影《脂粉金剛》，當時勒內克萊芒已經51歲，而珍芳達27歲，她直言：「他想和我上床，因為電影角色有高潮戲份，所以他想看我高潮是什麼樣子」，一番話驚呆主持人，不過勒內克萊芒是用法文說的，於是珍芳達就裝作聽不懂才躲過一劫，主持人聽完一度嚇到結巴。

（來源／影片取自Watch What Happens Live with Andy Cohen YouTube，如遭刪除請見諒。）

影片曝光網友表示：「她應該把自己的經歷寫下來」、「珍毫無疑問是優秀的電影人」、「珍芳達已經是國寶等級了」、「珍芳達以幽默方式講述被性騷擾的故事，顯然這沒有對她造成影響」，但也有人認為不應該用隨意的態度講性騷擾「如果妳要把性騷擾當作一個笑話……當妳聲稱受到性騷擾時，沒有人會認真對待妳」。

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