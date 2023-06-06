百和-KY及旗下各子公司設有專責研發單位或設計中心，負責各項產品及製程的研發，各年度投入的研發經費，約占營收的5％以上，以期產品迎合流行趨勢，透過不斷研發創新，提高產品附加價值，進而滿足不同客戶的個性化需求。

後疫情時代，公司積極調動和發揮線下傳統銷售模式的活力，通過線上、線下相結合的方式，積極拓寬行銷管道，促進業績增長。另公司也持續強化經編緹花網布產品的研發、生產及銷售能力，藉以提升產品的經濟效益。

鄭國烟透露，百和-KY及旗下各子公司今年度計畫開發新產品及研究案，包括環保可溶解紗線空間感織物、水變印刷搭配織物、一體成型空心提花寬窄帶工藝、一體成型段染紗提花鬆緊帶工藝、立體拉漿印刷搭配織物、防水高分子材料貼合鞋面，及浮雕紋理絲印鞋面等研究案，藉以增加新產品的附加價值。

經過三年的疫情影響，全球經濟持續下行，加上俄烏戰爭、中美對抗與博弈等政治因素疊加，全球經濟受到嚴重影響，處於艱難復甦狀態。而在2022年前期，中國大陸仍施行嚴格的防疫政策，限制各項經濟活動的開展，制約企業的正常發展。

但隨著2022年底各項政策的逐步放開，有望逐漸恢復經濟活力。他透露，百和-KY立足及深耕於中國大陸，並布局東南亞地區，通過內部的資源整合，持續著力開發高附加價值的產品和服務。

百和-KY2022年度合併營收80.73億元，年減20.4％，稅後純益5.56億元，年減58.29％，EPS1.76元，低於2021年度的3.96元。會中，通過去年度股利分配案，每股將配發現金股利0.2元及股票股利0.5元，合計每股股利0.7元，除權（息）基準日訂為8月1日，現金股利發放日為8月30日。

鄭國烟分析，公司營建案房地銷售主要於2021年完工及認列收入，2022年的房地銷售收入較少；另2022年因中國大陸持續對疫情的管控，加上原物料價格上漲，及升息等影響，致使傳統輔料整體市場需求減少，故2022年度合併營收、營業毛利、營業利益，及稅後純益，均較2021年度減少。