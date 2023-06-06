證券時報6日報導，本次調整方案中，人民幣活期存款利率普遍調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點。美元定期存款利率上限根據不同期限和不同規模亦有調降，降幅高達100基點，此次調整後，5萬美元（含）以上的一年期定期美元存款利率不高於4.3％，此前該品種利率最高可達5％左右。

報導稱，今年5月中國外匯市場指導委員會召開2023年第一次會議強調，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落；積極落實自律規範，研究加強美元存款業務等自律管理。

消息人士表示，此次調降美元存款利率為上述會議內容的落實。在美元存款利率調降後，有利於鼓勵持匯的出口企業積極結匯，緩解近期人民幣的貶值壓力。

大陸銀行業這波降息潮從去年開始。2022年4月，市場利率定價自律機制鼓勵中小銀行下調存款利率浮動上限。同年9月，先是六大國有大行同日下調存款利率，隨後多家股份制銀行、城商行、農商行也跟進調整。今年4月，包括河南、湖北等多地的中小銀行甚至村鎮銀行開始調降利率，5月則是國有大行調降通知存款、協定存款利率上限。

報導指出，2023年以來大陸經濟復甦走弱，居民消費和企業投資意願較低，銀行的定期存款顯著增長。目前大陸國有大行的人民幣存款掛牌利率約為活期0.25％、2年期2.15％、3年期2.6％和5年期2.65％等。