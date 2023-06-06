「警界梁詠琪」9年前青澀模樣曝光 站C位甜笑唱跳。（翻攝自影片）

「警界梁詠琪」9年前青澀模樣曝光 站C位甜笑唱跳。（翻攝自影片）

今(6)日有「警界梁詠琪」之稱的彰化女警黃衣淳，榮陞媽厝派出所所長，昨(5)日的佈達典禮照片曝光，吸引不少網友直呼「真的很美」，年僅30歲、身高174公分的黃衣淳因亮麗外型曾登上警光月曆，也曾擔任交通大使，然而，黃衣淳9年前替新北市中和二警分局的春安宣導，並拍攝宣傳短片，而這段影片也曝光了！

黃衣淳2014年從警專30期畢業，正式成為女警，積極從事關懷社區老人、幫助受虐婦女及兒童等勤務，2017年錄取中央警察大學交通系碩士班；黃衣淳從小學習古箏、鋼琴，就讀音樂班，曾坦言沒想到長大後會當女警，現在她也學以致用，常帶著古箏到國小犯罪宣導，讓許多學生對警察印象改觀。

黃衣淳從警專畢業，當時才3個月資歷相當淺，因為家人的推薦投考警專，當時老家在雲林縣的她遭分發到新北市服務，3個月的關懷社區老人工作讓她印象深刻，她也提到「警界梁詠琪」是同事們取的，並希望把警察的工作做好。

黃衣淳表示「警界梁詠琪」是同事們取的。（中時資料照）