前陣子身處於歐美娛樂圈話題中心的海莉比伯，或許是為消除壓力抑或是迎接夏日，近期出門運動的頻率大增，且經常選揹BOTTEGA VENETA ANDIAMO 皮革編織手提包，而近期台灣藝人林心如以及Karencici也同樣選揹同包款，三種不同的時尚風格該包款卻都能輕鬆融入，可見該包款的百搭性。

海莉比伯近期多次上街皆選用BOTTEGA VENETA ANDIAMO 皮革編織手提包款。（BOTTEGA VENETA提供）

海莉比伯近期多次上街皆選用BOTTEGA VENETA ANDIAMO 皮革編織手提包款。（BOTTEGA VENETA提供）

海莉比伯以運動內衣搭配黑色運動褲的運動裝束現身洛杉磯街頭，並搭配白色的 ANDIAMO 手提編織包，展現率性的時尚氛圍，該包款可說是他近期的愛包，日前他也被狗仔捕捉到與老公小賈斯汀約會時，則以淺藍色的西裝外套搭配同包款現身，休閒、知性的不同穿搭氛圍，卻選用同樣的包款點綴，可見她對於該包款的熱愛程度。

同樣喜歡同包款的還有林心如，日前她於社群軟體上分享自己近期喜歡散步去喝杯咖啡，作為忙碌工作日程的的放風時刻，便以夏季最經典的白T、牛仔褲搭配白色 ANDIAMO包款，可手提、可肩背的特性，為整體增加率性的氛圍。

Karencici 以薄荷綠的ANDIAMO 搭配白色貓眼墨鏡，展現Y2K風情。（摘自Karencici IG）

日前才剛舉辦專場演唱會的Karencici ，則俏皮地以黑色背面挖空背心搭配牛仔褲，並以白色貓眼墨鏡以及薄荷綠的 ANDIAMO 皮革編織手提包，散發著Y2K風情的穿搭手法分享想出門走走的心情，並在貼文中以復古底片的手法呈現俏皮的影片，呈現出與前面兩位截然不同的氛圍。

BOTTEGA VENETA ANDIAMO 皮革編織手提包，11萬9300元。（BOTTEGA VENETA提供）