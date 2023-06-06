2023 蘋果全球創作者大會（Apple Worldwide Developers Conference），台北時間6日凌晨1點在蘋果總部舉行，萬眾矚目的蘋果首款頭戴裝置，正式名稱為：Apple Vision Pro ，一部革命性的空間運算設備，這款擴充實境（AR，Augmente Reality ）裝置不需搖桿或特殊手套，利用眼睛、手和聲音就能操控，蘋果執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Apple Vision Pro將改變我們溝通、協作、工作和享受娛樂的方式。」這個蘋果劃時代的產品要價3499美元，約合台幣10萬7000元，比預期的9萬多還要貴，但這個昂貴的產品，最快要到明年初才會上市。

Apple Vision Pro定價超過台幣10萬元。（截自APPLE YouTube影片）

電影裡隔空徒手移動頁面進行工作不再是想像。（截自APPLE YouTube影片）

蘋果將Apple Vision Pro稱為「史上最先進個人電子裝置 」，在研發過程中蘋果申請超過5千個專利技術，Apple Vision Pro搭載M2和最新發表的R1 晶片，擁有強大的功能。

Apple Vision Pro可調整為全景模式。（截自APPLE YouTube影片）

1.不受空間限制：戴上Vision Pro，你可以任意的拖曳和縮放APP，當然也能改變你看到的螢 幕大小，就算你坐在狹窄的經濟艙，轉一下頭盔上的旋鈕，就能擁有全景視野。

只要動動手指，就能操控Apple Vision Pro。（截自APPLE YouTube影片）

2.隔空操控：透過眼睛、手指和聲音就能控制Vision Pro，你能跟電影《鋼鐵人》、《關鍵報告》裡的小勞勃道尼和阿湯哥一樣，大手一揮就能移動懸浮在空中的資料，甚至將頁面上的物件移動，以3D做近距離觀看。

Apple Vision Pro能做3D拍攝或錄影。（截自APPLE YouTube影片）

3.3D拍攝及錄影：以3D技術拍攝或錄影，隨時回放珍貴時刻。

Apple Vision Pro利用瞳孔解鎖技術提高安全性。（截自APPLE YouTube影片）

4.瞳孔解鎖：與iPhone和iPad利用FACE ID解鎖一樣，Vision Pro能用瞳孔解鎖，進行Apple Pay等功能，提高安全性。

Apple與蔡司鏡片合作，近視者也能使用。（截自APPLE YouTube影片）

5.近視也能使用：蘋果與蔡司合作，推出近視鏡片。

Apple Vision Pro的EyeSight功能，與人交談時能自動切換視線。（截自APPLE YouTube影片）

6.可調節沈浸度：戴上裝置後可享受完全沈浸，利用EyeSight功能，當你在看影片時突然有人靠近與你對話，你能看到對方的身影，同時Vision Pro外觀屏幕也會自動變成透明，讓對方能看到你的眼神。此外，你觀看的視野也能隨時調整，你能聚焦在桌上的物品，也能身處大峽谷練習冥想。

Vision Pro適合進行視訊通話和視訊會議，用戶能自由走動不受干擾。（截自APPLE YouTube影片）

7.多方通話與簡報：利用Vision Pro進行FACE TIME或開視訊會議，你能自由走動，同時將想跟對方溝通的資訊投影在一旁，互動自然又輕鬆。

Apple Vision Pro 訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃完美融合，遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。（APPLE提供）

8.嶄新外觀設計：Apple Vision Pro 單片 3D 成型與層壓的玻璃打磨形成光學表面，作為一系列相機和感測器的鏡片，以將數位內容與真實世界結合。訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃完美融合，模組化的設計能個別調整以符合各式各樣的人。遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，多尺寸的頭帶採用 3D 織法不僅舒適、透氣並具有彈性。頭帶透過單一機制固定，容易更換尺寸及造型。

Apple Vision Pro鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，多尺寸的頭帶採用 3D 織法不僅舒適、透氣並具有彈性。頭帶透過單一機制固定，容易更換尺寸及造型。（APPLE提供）

Apple執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Vision Pro是新型的電腦，利用擴充實境（AR）無縫銜接真實世界與數位世界。」他也點出這款新產品問世的意義「今天標記了運算新紀元的開始。如同 Mac 將我們帶入個人運算時代，iPhone 將我們帶入行動運算時代，Apple Vision Pro 將帶我們進入空間運算時代。Vision Pro 奠基於 Apple 數十年的創新基礎，Vision Pro 獨步全球，是前所未見的創舉，帶來革命性的新輸入系統與數以千計的創新。它為使用者釋放絕佳體驗，並為開發者帶來振奮人心的新機會。」

不過有點可惜的是，Apple Vision Pro售價是Meta Quest 3和其他頭戴裝置的3倍，消費者也要等到明年初才看得到產品實體。Apple能否在穿戴裝置市場能搶占多少商機，還有待觀察。

Apple Vision Pro明年上半年在apple.com和全美的 Apple 零售店開賣，並將於明年稍晚在更多國家上市。顧客可至 Apple 零售店暸解、體驗並客製 Vision Pro。