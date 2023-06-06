許多人都會在美式賣場好市多採購衣物。一位男子近日前往賣場買了1件科克蘭休閒短褲，沒想到回家後準備丟進洗衣機時，竟在口袋挖出嚼過的檳榔渣，讓他直呼噁心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當時他在好市多南崁店買了短褲，回家後準備把短褲丟進洗衣機，不料卻發現口袋有檳榔渣，而且他把東西從口袋掏出來時，「是濕的且有濃郁的檳榔味」。

原PO提到，因為他不想讓車子飄散檳榔味，所以決定不開車送回賣場退貨，而是用半罐漂白水消毒後又洗了2次短褲，不過他自己也因為覺得噁心洗了很多次的手、噴酒精，「建議大家購買時檢查一下，是否有人惡作劇留下的驚喜」。

對此，許多人紛紛回應，「超垃圾，祝福那個沒水準的人早日得口腔癌」、「吃檳榔的很少有水準的」、「應該是剛丟的，蒂頭還很鮮綠，可能臨時找不到垃圾桶亂丟亂塞」、「1件滿滿台灣在地鄉土文化的短褲」、「應該是在賣場被口腔癌患者放進口袋」、「這咬過的啦，已經嘴巴都不行了，我朋友口只能開2、3指寬，吃完就差不多這感覺，咬不動了但是又要吃」。