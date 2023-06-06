副總統賴清德副總統今接見 「2023年全球傑出僑生校友」，說明政府新南向策推動成果，並期盼持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家連結，持續擴展台灣的力量，在國際上做出正面貢獻。

賴清德致詞指出，雖然得獎者來自不同國家及領域，但背後得獎的精神是一致的，包括在工商企業、學術研究、新聞及體育等領域，有非常傑出的成就，或熱心公益並積極投入僑務工作，大家的表現可說是台灣力量的延伸。

他指出，為了因應全球產業鏈重組，蔡總統上任後即提出「歡迎台商回臺投資行動方案」，並積極推動「新南向政策」。其中的核心精神就是多元發展、雙向互惠，以及長期耕耘，並著重於人才培育、經貿合作、資源共享及區域鏈結等。

賴清德說，進一步指出，經過大家多年來共同努力，看到許多成效。第一，2021年台灣對新南向國家投資已達58億美元，超過對中國大陸的投資。第二，雙向交流越來越密切，不管是在觀光或是經貿合作等方面。

他說，此外，有很多新南向國家學子來台就學，有些畢業後留在台灣工作，為台灣貢獻；有些則回到僑居地或其他國家發展，為台灣發聲。無論如何，大家都是心繫台灣，為台灣而努力。

賴清德並盼持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家有好的連結，並讓台灣的力量持續擴展，在國際上做出正面貢獻。