宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜故鄉」的美名，每年6月為盛產期，今年氣候條件佳，特別甜，尤其是「新世紀」哈密瓜，甜度高達17度。壯圍鄉農會與鄉公所於10日合辦「健走饗瓜果」推廣活動，走完全程者可獲得2顆香瓜，另有在地美食饗宴、瓜果品嘗及吃西瓜趣味比賽等。

壯圍鄉的砂質土壤及氣候非常適合種植哈密瓜，品質優良，也因栽種過程費工，每年產量不多，單價相對高，每顆可高達數百元，但吃起來香脆爽口，故每次到了盛產季，都成為市場上的搶手貨。

壯圍鄉的砂質土壤及氣候非常適合種植哈密瓜，品質優良。（壯圍鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農會理事長林听洲表示，今年氣候特別良好，瓜果成熟採收品質更勝往年，一般瓜果甜度落在13度，今年甜度可達到17度；壯圍鄉哈密瓜栽種面積約12公頃，除了新世紀哈密瓜，美華、壯元瓜、黛安娜等品種也都很美味。近年嘗試種植新品種「卡蜜拉」，先種3公頃，看市場反應再考慮是否續種。

公所鄉長沈清山表示，壯圍鄉的哈密瓜、香瓜、西瓜、美華瓜等，可以說是全國最優質的，現為出產季節，藉此舉辦瓜果健行活動，讓鄉親品嘗並行銷壯圍脆甜多汁的瓜果，以提高果農收益跟創造知名度。

健行活動10日上午7時至8時在新南村鎮安宮開放現場報名，健走隊伍預計8時30分從鎮安宮出發，沿途有幽靜田野風光、壯闊蘭陽溪景，並可窺探一畦畦哈密瓜故鄉的生產基地，返回新南鎮安宮，全長3公里，凡走完全程者可獲得2顆香瓜。