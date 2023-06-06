為了節省運費，許多人在網購平台「蝦皮」購物時，都會直接選擇「蝦皮店到店取貨」，日前有一名網友發現，自家附近的蝦皮店到店公告即將停止營業，讓他感慨買東西變得更不方便。未料貼文曝光後，一票網友狂嫌棄蝦皮的物流運送速度，直呼：「慢到哭，真的不想用」。

原PO在PTT八卦板以「慟！我家附近的蝦皮店到店要關了」為題發文，表示離他家最近的分店即將於這個月底關門大吉，讓他難過直呼「買東西更不方便」，若想網購還得跑到比較遠的店取貨，他不禁好奇：「有沒有蝦皮店到店竟然會收攤的八卦？」

對此，網友紛紛留言，「因為你們都只取貨，不買東西」、「免運券越給越少，就不想買了」、「完全不會選店到店，我都只選7-11」、「不給免運券幹嘛買」、「營業時間11:30~22:30，太早、半夜都不能取貨，現在還改5天內要領走」。

除此之外，有一大票網友指出，會拒絕使用蝦皮店到店，主要還是因為其物流運送速度太慢，讓人實在無法等待，「現在那個狗屎速度你還用得下去？」、「蝦皮速度慢到哭，我寧可多花一點錢」、「平均5天以上誰要用」、「寄件店到店比一般便利商店還慢好幾天」。

另一派人則是抱持不同意見，留言直說，「蝦皮比超商快吧，超商擺得很亂還要自己找」、「免費好用，反正又不趕時間，我家附近有3家蝦皮店到店，爽」、「你那邊大概使用率太低，我這邊的店到店，每次進去都有人在領」、「我們這邊的蝦皮每天都排隊領東西，下班時間更誇張，排了10多個」。