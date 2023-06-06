樂天桃猿6日在雷法主投7局僅失1分好投帶領，以2比1擊敗味全龍，加上另一地統一獅以0比1遭到中信兄弟完封，縮小兩隊差距，獅隊僅領先第2的桃猿2場勝差。

桃猿在首局在1出局後靠著成晉觸身球保送上壘，楊晉豪安打攻佔一、三壘，朱育賢再補上清壘二壘安打攻下2分，龍隊在下半局追回1分，之後兩隊就都無分數進帳，1分差比數直到比賽終了。

雷法前役面對兄弟僅投4局就被打爆，經過這段時間修正，今天再登板繳出7局被敲5支安打、失1分好投，另飆出8K、2保送，奪下本季第3勝。

「上禮拜確實狀況不好，這段時間針對投球機制、揮臂做些改變，這段時間教練也給了一些建議跟修正，得到不錯的效果。」雷法表示，7局下投手教練喊暫停時，自己表達想要續投的想法，跟投手教練討論後知道該如何面對打者。

今天賽前球團做出教練團異動，此役就有不錯的結果，總教練曾豪駒說：「今天確實打擊在得點圈缺少適時一擊，但也有些不錯的球只是被對方守下來，我們自己的守備也有精彩表現，像是晉豪9局的那次play，這對球隊非常重要。」