中共總書記習近平5、6兩日在內蒙考察，在巴彥淖爾市就加強荒漠化綜合防治主持召開座談會，他強調加強沙漠化綜合防治，事關中國生態安全、強國建設，是一項功在當代的崇高事業。要努力創造新時代中國防沙治沙新奇蹟，把北疆這道萬里綠色屏障構築得更加牢固。

習近平指出，中國是世界上沙漠化最嚴重的國家之一，主要分佈在三北地區，而且荒漠化地區與經濟欠發達區、少數民族聚居區等高度耦合。荒漠化、風沙危害和水土流失導致的生態災害，制約著三北地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰。當前，荒漠化、沙化土地治理呈現出整體好轉、改善加速的良好態勢，但沙化土地面積大、分佈廣、程度重、治理難的基本面尚未根本改變。這兩年，受氣候變化異常影響，北方沙塵天氣次數有所增加。現實表明中國荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻。

習近平又去到烏梁素海，了解當地堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理、促進生態環境恢復等情況，指治理好烏梁素海流域，對保障北方生態安全具有十分重要意義。

習近平並參觀烏梁素海南岸的現代農業示範園區，對當地開展鹽鹼沙荒地改良改造及綜合利用，推動科學灌溉，推廣現代農業表示肯定。

烏梁素海位於烏拉特前旗境內，是黃河流域最大的功能性濕地、全球荒漠半荒漠地區少見的大型草原湖泊。