澳洲一隻全長5.5公尺的鹹水鱷魚，被認為是世界上最大的鱷魚，本週一（5）迎來牠的120歲生日。這隻名為卡西烏斯（Cassius）的鹹水鱷擁有金氏世界紀錄，1984牠年在澳洲北部地區的芬尼斯河（Finniss River）被捕獲，做為一間鱷魚館的瑰寶，他曾見過已故英國女王伊麗莎白二世以及中國大陸領導習近平等外國領袖。

當時在該地區發生一系列牛隻死亡事件，一隊科學家在找尋幕後主使時，捕獲這隻鱷魚。其中一位參與捕捉卡西烏斯的科學家偉伯（Graeme Webb）在接受澳洲廣播公司的訪問時回憶道：「他全長5.1公尺，尾巴至少還有15公分的斷裂，鼻子也有點缺損。」 卡西烏斯現在居住在昆士蘭州大堡礁的綠島上的馬琳蘭（Marineland）鱷魚公園。

The world's largest crocodile in captivity Cassius is celebrating his 120th birthday.



Crocodile researcher Graeme Webb first found Cassius in 1984 and raised him on Green Island.https://t.co/axEEvtbUzT — ABC Melbourne (@abcmelbourne) June 6, 2023

卡西烏斯（Cassius）主人克雷格（George Craig）於1987年將牠購買下來並帶到綠島，研究人員估計這隻鱷魚大約有120歲，克雷格的孫子史考特（Scott）表示：「他仍然充滿活力。通常，「一般來說，大型古老的爬行動物往往相當溫順和無私，但卡西烏斯總是樂於互動，他是我們最有生氣的鱷魚之一，非常引人注目。」

史考特說，卡西烏斯接待過一些知名人士，包括已故英國女王伊麗莎白二世、中國大陸領導習近平、泰王瓦吉拉隆功和澳洲前總理莫里森(Scott Morrison)。