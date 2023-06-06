從政壇掀起的台版「＃MeToo」風潮持續，行政院長陳建仁6日羅列三大指示，要求精進現有機制。其中，陳揆提到，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行、有效之修法，盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，補強現行制度的不足。

行政院發言人林子倫6日轉述，針對近期多起遭揭露的性平事件，陳建仁除了再次重申，政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，並就精進現行既有機制做出三點指示。

林子倫說，第一，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育之參考，提升性騷擾防治意識。第二，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制之實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制，以保護被害者不受恐懼的申訴權利。

林子倫指出，第三，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行、有效之修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度之不足，以利性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。

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