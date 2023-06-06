大樂透端午節加碼活動開始了；台灣彩券今(6日)晚間公布，首次加開的100組100萬元，今總計開出18組，總中獎注數為18注，因此，每名幸運兒都能獨拿100萬元的單注獎金，還有82組100萬元的獎項未開出，將於次期、本周五(9日)繼續加開。

而大樂透頭獎已連7槓，買氣逐漸熱絡，台灣彩券預估，下期銷售金額約1.2至1.4億元，頭獎金額將上看1.8億元。