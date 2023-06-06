5月機車銷量再奪冠，三陽（2206）在汽機車銷售俱佳，基本面亮眼挹注下，股價持續攀高，6日再觸及95.5元歷史新高價。因股價漲幅大，再度被列注意股，提前公告4月業績，單月稅後純益5.66億元，年增83.29％，每股純益0.65元。