三陽今年第一季稅後純益14.44億元，年增36.5％，單季每股純益1.71元，為歷年單季獲利第三高，不過，若排除業外挹注，本業獲利則創新高。

隨著今年以來機車銷售持續居冠，汽車銷量同業維持大幅度成長，業績看好，三陽6日股價觸及95.5元歷史新高後，儘管盤中一度翻黑，不過在買盤進駐下，終場收91.5元，漲幅1.44％。

隨著業績穩定成長，再加上將認列去年處分的資產利益，法人看好三陽全年獲利將挑戰新高。

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