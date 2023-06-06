花蓮一名陳姓男子去年開車載就讀國中的A女出門，將車停在產業道路，在車上強行親吻、指侵A女數次。法院審理時，法官考量陳男在事後傳訊威脅A女不要交代案情細節等情狀，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子明知A女為國中生，仍於2022年1月下午間開車載A女出門，將車停在鄉間公路，在車上違反A女意願，強行親吻、環抱A女，以手撫摸A女的胸部，還指侵數次，完全不顧A女拒絕，後來A女向朋友轉述，全案才曝光。

花蓮地院審理時，陳男的律師稱陳男當喝醉，認知能力降低等，但法官勘驗A女的證詞，A女證稱陳男雖喝酒，但講話能力與開車能力都正常，再加上陳男侵犯A女前曾駕駛車輛上路，還能將車停放在路邊後侵犯A女，均顯見陳男案發當下的認知能力與常人無異，故不採信辯詞。

法官指出，陳男與A女並非男女朋友關係，僅是普通朋友，但陳男利用搭載A女出門的機會性侵，惡性非輕，且犯後還傳訊要求A女不可以說出案情，試圖阻止A女陳述實情意圖串證，迄今也尚未與A女達成調解取得諒解等情狀，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

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