2023年德國蘇爾青少年世界盃台灣選手在6日傳回捷報，來自新北市林口高中的孫千筑，在25公尺運動手槍資格賽579分，以第一名進入決賽，決賽和韓國選手金敏書（MinSeo Kim音譯）成為最後爭金的兩名選手，兩人28分不相上下，經過加射5發，孫千筑比對手少命中一發飲恨，但仍繼前日劉恆妤獲得10公尺空氣手槍銅牌之後，為中華隊再添一面銀牌。

孫千筑是今年應屆畢業生，因為5月31日就隨代表隊飛往德國蘇爾參加射擊青少年世界盃，無法參加在6月1日的高中畢業典禮，但在個人第一場國際賽就表現出色，在25公尺運動手槍摘下銀牌。

帶隊教練羅珮瑜指出，要先謝謝林口高中校長高栢鈴給學生創造的機會，在2019年爭取到教育局前進奧運會加速器計畫，全面推展奧運射擊項目，才有孫千筑這面銀牌。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，非常感謝新北市對射擊運動的推展，而林口高中繼培養出亞運射擊金牌女將林穎欣後，又培養出許多優秀的選手，例如也是今年高中畢業的陳淇，將代表參加杭州亞運。