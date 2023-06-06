韓國男團ASTRO成員文彬年僅25歲倒斃家中，讓身邊親友跟粉絲難過不已，6日是他的49祭，團內與他感情甚篤的車銀優因海外行程無法到場送行，在社群平台PO出蒲公英照哀悼，才趕往機場，卻因為臉頰長肉，引來酸民嘲笑：「沒逃過韓國酵母(意指男星發胖後顏值翻車)？」，讓粉絲看得很心疼，怒批：「隊友去世了，還要人家狀態多好！」

車銀優今(6日)以一身黑打扮現身機場，腳踩同色休閒鞋，站在門口給韓媒拍照，還久違露出帥氣笑容，不過新聞刊出後，引起酸民注意，原來車銀優的完美小V臉，相較以前圓潤了一些，除了令「車銀優腫了嗎」的討論詞條登上熱搜榜，甚至不少人發文表示：「車銀優難逃韓國酵母。」

據了解，韓國酵母一詞在韓網相當流行，多用來形容空氣中瀰漫著酵母，使昔日身材精壯的男藝人走鐘的窘境，因此臉頰長肉的車銀優便成為討論話題，讓粉絲們很難過，認為他才經歷喪失隊友之痛，不該被這種話攻擊：「你摯友去世，你也這個狀態試試，積點德做點人吧」、「腫了，還是很帥」、「今天是文彬49祭，你沒看到人家穿黑的？」、「車銀優也是人，你們這些人煩死了。」

車銀優跟文彬同樣畢業於韓國演藝藝術高等學校，又隸屬從一個團體，感情十分要好，自文彬去世後，車銀優每當出席活動時，模樣非常憔悴，翻唱他喜愛的歌曲致敬時，更一度眼眶泛淚，而近日車銀優也PO出搭著隊友產賀肩膀，眺向遠方山區的照片，種種舉動讓人感受出他心中的難過之意。