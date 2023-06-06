政府推動綠能，推到軍事單位身上，在高雄鳳山的陸軍軍官學校在6月5日發表太陽能創意成果展，其中包括「太陽能救生衣」、「太陽能戰術背心」與「單兵鋰電池行動電源」。對此，退役中將帥化民6日就表示，「你背那個板子怎麼走路、怎麼行軍、怎麼打仗、怎麼進入戰壕？是嫌我們的兵背的不夠重吧，這罵白痴一點都不錯」，引發討論。

帥化民6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「還有個二百五，當兵背一個太陽能板，這當過兵沒有？」帥化民更說，「我當了幾十年兵，我知道背包有多重，裡面有防毒面具、彈藥包、炸藥包、軍毯、換洗內衣褲、鋼盔、水壺、刺刀，這個太陽能板放在肚子上，要跟烏龜一樣翻過來才曬得到太陽，要不然背在背上也是要趴在地上才曬得到太陽」。

最後帥化民更猛轟，「你背那個板子怎麼走路、怎麼行軍、怎麼打仗、怎麼進入戰壕？是嫌我們的兵背的不夠重吧，這罵白痴一點都不錯」。