益張表示，今年上半年需求偏保守，置物架產品需求疲弱，客戶仍以去化庫存為首要，預計情況將逐月改善，庫存朝健康水準邁進，預估今年第二季營運，有機會比第一季好一點，並審慎樂觀看待下半年需求，有機會逐步回溫。

益張2022年度合併營收17億元，年增3.3％，主要受惠倉儲物流建置需求、特殊金屬材質產品應用提升，及置物架增量出貨等因素助威，同時在新台幣匯率貶值助益下，稅後純益2.19億元，年增75％，EPS6.53元，高於2021年度3.73元，去年度獲利創下歷史新高。

在新冠疫情逐步解封下，益張高附加價值的系列產品，第一季出貨量持續攀升，是助攻公司產品毛利率結構在市場動能放緩之際，仍保持成長軌跡的關鍵。

隨著新冠疫情趨緩，台灣開放國境，益張將持續拓展新產品及新客戶開發機會。展望今年營運，益張說，在產品結構優化，及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化，及新產品開發後，公司中長期營運展望，仍維持穩健成長步調。