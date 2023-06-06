雷虎科（8033）董事長陳冠如，6日在股東常會中表示，因應未來轉投資發展，會中除通過不超過4,000萬股私募普通股案；另雷虎科旗下雷虎生（6493）6日在股東常會，也通過不超過300萬股私募普通股案，藉以充實營運資金。

雷虎科承租高野健康生技座落於嘉義縣大林鎮大工二段15-16地號廠房，主要因考量無菌包材業務客戶，位於嘉義民雄，就近服務客戶，並節省運費支出，才規劃以自有資金向高野公司承租廠房。

此項承租交易案，廠房單位2,134坪，以每坪210.87元計算，每月租金45萬元，使用權資產總金額逾4,658萬元（5年+5年租期）。

雷虎科也透露，將分三期，建置嘉義大埔美無菌包材廠，首期廠房9月落成啟用，生產無菌包材瓶蓋及瓶胚。至於雷虎科取得軍用商規無人機系統整合主導廠商資格後，將爭取今年底國防部大量訂單。

陳冠如說，雷虎科與中華電信合作推出T-200無人機，作為4G及5G空中無人基地台之後，又推出T-400無人直升機，往軍民兩用的無人機發展。

身兼雷虎生董事長陳冠如指出，後疫情時代，全球醫材預計今年數量會增加，公司的電動牙鑽機營運，將恢復成長的動能。

身兼雷虎生總經理蘇聖傑指出，為增加牙鑽機生產量，雷虎生每年增加設備經費約100萬美元，除主攻電動牙鑽機外，也計劃搶攻洗牙機商機。