俄羅斯傭兵部隊瓦格納(Wagner Group)在結束巴赫穆特(Bakhmut)的佔領任務後，已退出戰場重整，這支部隊在最近幾個月與俄羅斯正規軍的關係變得非常差，部隊首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)對俄羅斯正規軍的評語已到了譏諷與貶損的地步。就在克里姆林宮聲稱，剛剛痛擊了烏軍的進攻作戰，結果普里戈津完全不相信，甚至說「克里姆林宮的說法，只是內容荒誕不經的科幻小說。」

俄羅斯國防部在周二表示，俄羅斯正規軍阻擋了烏克蘭的一次重大攻勢，殲滅1,500名烏軍士兵、109輛裝甲車、28 輛坦克，其中包括8輛德國豹2主戰坦克(Leopard 2 MBT)，和法國提供的3輛 AMX-10 偵察輕坦克。

但是，普里戈津卻說俄軍根本不可能做到如此戰果，「要殺死 1,500 名敵人士兵，俄羅斯必須前進150公里。因此，我認為這說法完仕不可信，荒誕不經的科幻小說。」

他甚至說：「國防部發言人給出的戰報數字，就像是俄羅斯軍隊剛剛摧毀了地球五次，並消滅了了外星人。」

普里戈津沒有詳細說明他是如何得出這些結論的，但很顯然他知道烏軍的部署習慣，他們不會集中在同一戰區裡，所以他特別強調進攻距離，與敵軍人數的關連。

最近幾個月，普里戈津與克里姆林宮軍領導高層，特別是軍隊指揮部門有明顯的藐視與敵意。他最近批評俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)操守有問題，他(紹伊古)的孩子安穩的與俄羅斯精英一起過著奢侈生活，而他的士兵卻在烏克蘭戰死。

本月初，他在瓦格納士兵的公墓前，咒罵紹伊古和俄羅斯陸軍參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)不支持瓦格納，彈藥短缺、俄軍臨陣逃亡，造成瓦格納重大傷亡。

昨天，瓦格納部隊俘虜了一名俄羅斯正規軍指揮官，並要他正式向瓦格納道歉，因為那支俄羅斯部隊朝瓦格納的車隊開槍，損毀他們的卡車。