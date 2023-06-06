香港女子天團「Twins」成員阿嬌（鍾欣潼），出道多年憑藉著精緻的五官以及唱跳實力，擁有不少粉絲支持，更以《乘風破浪的姐姐》第三季讓事業再度翻紅。誰料，近期有網友曬出她在機場時，不僅不收粉絲禮物，還口氣不佳的舉動，抨擊其「耍大牌」，對此，她的粉絲也幫其發聲。

陸網上近期流傳鍾欣潼身穿黑色上衣，下身配著牛仔褲，戴著口罩與帽子，全副武裝現身機場的影片，從畫面中可見，身旁有不少粉絲跟著，更手拿禮物想要送給鍾欣潼，誰料她卻看似「有些不耐煩」的拿過手提袋，並用手在裡面摸索，還直言：「拿卡片出來就行了，不用送娃娃，我又不是小朋友。」拒收粉絲送的禮物，將其還給粉絲。

畫面曝光後，有網友認為鍾欣潼此舉看似「耍大牌」，留言：「不要覺得自己多特別，我只是順便喜歡你而已。」抨擊她的做法。對此，鍾欣潼的粉絲也急忙幫她發聲，指出：「她是不想讓粉絲破費」，表示她在現場還有幫粉絲簽名，且袋中的手寫信也有好好收下，「她是有用心對待粉絲的。」另外，也有網友認為「娃娃有藏有攝影機鏡頭的可能性」，留言：「娃娃還蠻危險的」、「比起送禮物，還是送手寫信比較好，誠意也足。」

事實上，鍾欣潼平時相當寵粉，多次在社群上曬出自己的近況照和粉絲們分享，日前她便曬出一則影片，寫下：「香港街拍vlog安排了，街拍、買菜兩不誤。」並在街頭上閒逛、挑水果，也坦然自若地接受身旁路過民眾的目光，看似相當親民。