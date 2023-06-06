台積電召開股東會，不少股東追問是否擔心缺電問題？董事長劉德音回應「政府認為電是夠的，我們只能相信！」引發討論。退役中將帥化民6日在《頭條開講》節目強調，副總統賴清德說的極端狀況，就算核電發動了，佔比才百分之幾？怎麼夠供電？這次跟歷屆總統選舉不一樣，以前總統選舉可以唬弄畫大餅，但現在問題迫在眉睫。台灣雖然是火藥桶，但點不點火在台灣自己，如果是個像樣的總統，一定有膽識去解決核電問題。

帥化民提到，其他國家航母也用核能、潛艦也用核能，還有小型核電站等，核能已經脫胎換骨多少代了。「賴清德那個是鬼扯啦！」在極端狀況、封鎖狀況下，你就是沒電！油進不來，天然氣沒有了，核能就算給你發動了，佔比多少？才百分之幾？怎麼夠供電？

「今天這幾個總統候選人，你們有沒有把大原則講清楚？」帥化民指出，明年的總統選舉很特殊，在決定台灣的路線，你要不要九二共識？還是要台獨到底？因為這個不選清楚，下面就是戰爭，什麼經濟繁榮、台積電、核能，都是鬼扯，打起仗來就是烏克蘭的狀況，他沒電了！

帥化民強調，這次跟歷屆總統選舉不一樣，以前總統選舉可以唬弄，畫一個大餅、美好的願景、有夢最美，但現在問題是迫在眉睫，國外都說2027要打了，你台灣自己內部也在喊。總統都避掉，我們怎麼辦？是因為你的立場，台灣雖然是火藥桶，但點不點火在台灣自己！

「你要被美國燒得自己去自殘嗎？自己把它點起來嗎？」帥化民直言，今年選總統跟往年不一樣，要戰、要和，你做選擇。下一步，是個像樣的總統，敢做這個選擇的，他一定有膽識去解決核電問題、其他問題，如果這個問題都不敢解決，還希望他怎麼做好其他事情。