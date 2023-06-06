26歲辣模海莉比伯（Hailey Bieber）2018年嫁給加拿大歌手賈斯汀比伯（Justin Bieber），但兩人的戀情卻不被大眾看好，只因迪士尼童星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與小賈斯汀交往長達8年，許多粉絲都希望他們能修成正果，不料兩人感情破局，小賈斯汀娶了海莉，網上有許多攻擊海莉的聲浪，對此海莉接受採訪時提到很想要孩子，但網路暴力讓她不敢輕易做出決定。

根據《星期日泰晤士報》報導，海莉談到了對家庭的憧憬，想要和小賈斯汀一起讓家裡多些新成員，她坦言：「我一直為了這件事哭泣」、「我非常想要孩子，但我很害怕，人們對我和丈夫及朋友們說三道四就讓我受夠了，我真的不能想像該如何面對外界談論我們的孩子。」海莉說他們想將撫養孩子這件事做到最好，希望能讓孩子們感受到充足的愛與安全感。

justin and hailey bieber with babies 🥹 pic.twitter.com/XDthtLKdm9 — ً (@JAILEYSWRLD) May 14, 2023

事實上海莉的擔心不是沒有原因，賽琳娜先前在社群平台上曬出失敗的塑眉成果，三個小時後卡戴珊家族名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）上傳一張與海莉視訊的照片，兩人都露出完美的眉毛，海莉同時轉發凱莉的限動，這讓不少粉絲認為凱莉和海莉在霸凌賽琳娜，凱莉事後在該影片下方澄清：「沒有嘲笑賽琳娜的意思，我都沒看過她塑眉的影片，你們真的沒事找事，太傻了」，賽琳娜也在底下回應：「同意凱莉，這一切都好沒必要，我是凱莉的粉絲」，不過賽琳娜在網友痛斥凱莉和海莉的影片中留言：「我愛你」，讓人摸不著她的立場。後來大批網友因賽琳娜攻擊海莉，海莉更收到死亡威脅，賽琳娜得知後站出來呼籲停止網路暴力。

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