國民黨總統參選人侯友宜6日到新竹縣明新科大參訪青創基地，晚間則與竹竹苗縣市長、議長在新竹縣議會餐敘，加上民眾黨新竹市長高虹安也到場，藍白大咖一字排開，讓人聯想反綠聯軍在整合了嗎？高虹安則透過幕僚表示，只是單純餐會、非政治活動，不要多想。

今晚在新竹縣議會的餐會，除了侯友宜是最重要貴賓之外，包括竹竹苗縣市長國民黨的楊文科、民眾黨的高虹安、無黨籍的鍾東錦，以及3縣市議會的議長張鎮榮、許修睿、李文斌都到場，另還有國民黨立委林為洲、科技界領袖聯電榮譽副董事長宣明智、前新竹市議長謝文進等竹竹苗重量級政治人物都在列。

國民黨總統參選人侯友宜6日晚間到新竹縣議會餐敘，竹竹苗縣市長、議長等重量級政治人物不分黨派全都到場，一雨排開合影引人聯想。（林為洲提供／陳育賢新竹傳真）

如此餐會被外界聯想是竹竹苗「反綠」挺侯餐會大會師？新竹市政府發言人施淑婷則表示，高虹安今晚是受邀去參加過去已舉辦多次的「四年級聯誼會」，當初包括新竹縣長楊文科、前新竹市議長謝文進都是聯誼會的發起人，這也是新竹縣市固定交流的活動，高虹安上任之前就參加過多次。

由於該聯誼會聚集許多產官學界人士，彼此可以進行交流，高虹安也能聆聽各界對市政的建議，不過，高虹安因市政繁忙，到場致意20分鐘後即離開，外界不需多想。