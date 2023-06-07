歐洲聯盟（EU）今天發布春季「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）民意調查，特別以明年6月6日至9日歐盟27個成員國將舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉為焦點議題。

雖被形容為「地表第2大選舉」，擁有超過3億選民、僅次於印度，但2019年上屆歐洲議會選舉投票率只驚險過半（51%）。這一屆在疫情、俄烏戰爭、通膨大幅提升歐盟機構影響力和能見度的背景下，歐盟民眾選舉熱情相應提高。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）在記者會上表示，20個受調查國家平均有56%民眾對明年大選感興趣，比上屆同樣在選前一年（2018年）的民調多出6個百分點。

這項民調詢問若下週就是投票日的投票意願，結果有67%選民有投票意願。其中荷蘭高達87%，北歐的瑞典和丹麥為83%，德國也有73%，但法國墊底只有25%，與保加利亞、塞浦勒斯一樣。

歐盟成員國在歐洲議會席次是按人口數決定，分居第1、2人口大國的德、法各擁有96席、79席。但從前述民調可見，這兩個在歐盟內部實權最大的國家，對歐盟事務的民意參與度卻天差地別。

在是否追蹤、關心歐盟政治議題上，該民調也顯示芬蘭73%、德國72%最是熱情，而法國與斯洛維尼亞同樣以42%倒數第2，斯洛伐克41%最低。

民眾對歐盟選舉不熱中的一個常見解釋是，在歐盟3大機構中，相較於27國政府首長組成的歐盟理事會（European Council）和掌握政策提案、推動執行權的歐盟執委會（European Commission），唯一直選的歐洲議會必須與理事會分享通過法案的權力，而最大決策拍板力量多半來自各國在理事會的協商結果。

不過，百家爭鳴的歐洲議會也是形塑、影響歐盟話題的主要舞台。上週歐洲議會大會通過一份報告，示警明年選舉俄國、中國等境外勢力意圖操弄資訊的程度將更提高。

以中國而言，2020年歐盟執委會與中國談妥的「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment, CAI），在2021年因北京為了新疆等人權爭議，制裁10位批評中國的歐洲議員和官員，導致歐洲議會凍結該協定的核可議程。

這是北京目前最想打通歐洲議會關節的一案，因此很有動機去影響歐洲議會明年改選後的新局面。

選舉冷感除了讓境外勢力容易突破，也有利於歐洲內部的極端政黨操作民粹。

近來德國、西班牙、芬蘭、法國等選舉或民調都顯示極右派支持度上升，增添歐盟處理移民等問題難度。「歐洲動態」（EURACTIV）報導，歐洲議會綠黨共同主席伏吉爾（Mélanie Vogel）認為此趨勢將讓「所有關於氣候政策和社會正義的進步法案岌岌可危」。

季約特在分享前述民調結果時，將政治參與的希望寄於年輕世代，包括上萬名「首投族」。例如比利時將明年歐洲議會選舉的投票年齡降到16歲，想激發年輕人參與公共事務的熱情。

不過，根據「歐洲動態」另一篇報導引用諮詢公司米爾頓（Miltton）調查，TikTok已成為芬蘭今年4月大選的重要政治工具，18至21歲的人在這個短影音社群平台觀看選舉宣傳的比重達70%，而他們投票支持最多的政黨是極右「芬蘭人黨」（Finns Party）。

憂心歐盟民主前景的人或有一點值得安慰，前述民調也顯示歐盟人高度捍衛民主價值，對歐盟在支持烏克蘭、保障民主法治兩個政策領域的表現都有超過6成滿意度。