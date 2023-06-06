通用擬對兩座密西根工廠 投資逾10億美元 22:522023/06/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通用汽車（GM）計劃對密西根州弗林特市（Flint）兩座生產重型皮卡的廠房投資逾10億美元，確保這些廠房能生產下一代內燃引擎重型卡車。通用打算對弗林特組裝廠投資7.88億美元，並對弗林特金屬中心投資2.33億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擅自保存兒童個資 微軟付逾6億和解 《金融》外資5月回補近2263億元 累計淨匯入金額創高 台積電今年資本支出偏向320億美元 未來股息增加可期 #通用 #億美 #弗林特 #兩座 #投資逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 幣安涉嫌違反證券法 美國證券管理委員會提告 11:102023/06/06 國際 台積電今年資本支出 劉德音：接近320億美元 13:442023/06/06 財經 美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益 04:512023/06/06 國際 金廈兩岸復育漁業資源永續發展 放流經濟魚苗近440萬尾 17:582023/06/06 兩岸 投信商帶頭買美元 新台幣續貶3.3分、收30.728元 18:232023/06/06 財經 富達：今年下半年後會有較佳進場股市之投資機會 13:232023/06/06 財經 統一美債ETF期前配息公告 6／16為最後買進日 21:392023/06/06 財經 「豐富專案」成功招商 亞大投資55億設醫院托育長照機構 17:222023/06/06 生活 蘋果發表會落幕 台股平盤震盪 台積電小跌2元至553 09:012023/06/06 財經 公教退撫新制7／1實施 全教總：應保障3種投資組都有最低收益 11:172023/06/06 生活 《半導體》信驊AI效應暖機中 外資評減碼、給價1515元 14:392023/06/06 財經 上市櫃海外投資首季賺1,172億 年衰退六成原因曝光 21:042023/06/06 財經 年輕族識詐刻不容緩 文二警開座談會、辦籃球賽宣導 19:192023/06/06 社會 台積電董座吐真話！赴美設廠沒有被脅迫 全因客戶這要求 13:152023/06/06 財經 《外資》Vision Pro效應 外資：蘋果有人氣、宏達電有經驗 12:082023/06/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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