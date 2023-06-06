國民黨北市第五選區（北中正、萬華）立委選戰，至今未決定參選人選。有意爭取提名的議員應曉薇6日接受廣播節目專訪時，表示自己之所以最後兩個禮拜才參選，是因為在等「漂亮寶貝」韓國瑜的女兒韓冰投入選戰。不過面對市黨部與應曉薇的力勸，韓冰則是予以婉拒，並向記者表示目前專注於研究所的學業上，並無參選計畫。

應曉薇表示，她真的很喜歡韓冰，「先不要說她漂亮這件事，一個曾經輔選過總統大選的人，她到哪裡都一定贏。」應曉薇也再度喊話韓冰，表示如果今年真的因故沒有辦法來參選中正萬華，或是有一些想法沒辦法來參與，「沒關係，曉薇姐繼續等你。」

應曉薇直言，之所以自己最後兩周才決定要爭取黨內提名，就是在等待韓冰是否也投入爭取提名的行列，「這個漂亮寶貝永遠在我心中，她太可愛了，很棒的一個女孩子，我是真的在等那個漂亮寶貝。」應曉薇說，雖然不是真的非要韓冰參選不可，但國民黨還是必須得多找年輕人參戰。

不過韓冰也婉拒了北市黨部與應曉薇的號召，稍早向記者表示，目前她專注於研究所的學業上，並沒有參選的計畫。韓冰強調，感謝國民黨內前輩們的信任，也相信國民黨會派出最適合的人選，給在地民眾最好的服務。