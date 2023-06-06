愛愛途中突然「軟趴趴」真的讓男人好灰心！一名30歲患者因此和醫師求助，表示自己過去床上表現不算差，但換了新女友後，常常在關鍵時刻軟掉，女友還問「進來了嗎？」讓這名患者傷心地想做陰莖增大術重振雄風。醫師一問才知道，原來兩人在床上一直無法達成共識，患者疑似受到壓力才會影響表現，若這樣的狀況遲遲沒有改善，「長久下來心理影響生理，就真的無法抬頭了」。

台北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人臉書粉專發文表示，日前有一名30歲的男性患者，因為性行為途中容易「軟趴趴」來求助。患者自述，平時作息正常，也有維持運動習慣，過去在床上表現不差，但單身一年再交新女友，愛愛過程總是不順利，嘗試3個月都沒有好轉。

患者發現，自己不僅勃起速度偏慢，在緊要關頭還會突然軟掉，第一次和現任女友要發生性行為時，女友還問：「你進來了沒？」讓這名患者心靈受創，表示自己屬於看感覺的人，但在性行為時，女友比較有主見，總露出不甘願、沒反應的模樣，也不願意說情話、嘗試不同體位，兩人難以達到共識，因此患者希望程威銘能幫他做陰莖增大術，讓床事順利。

程威銘直說：「有性功能障礙的是她！不是你！」他進一步解釋，隨著年齡增長，勃起功能本來就無法和青春期相比，需要足夠的刺激才能達到足夠的硬度，且每人都有自己的性趣和癖好，若雙方無法協調，很可能會影響到男方的勃起功能，「長久下來心理影響生理，就真的無法抬頭了」。程威銘呼籲女性朋友，要好好珍愛另一半，但也不用委屈求全，只有良好的溝通、彼此妥協，才能讓兩人都得到滿足。