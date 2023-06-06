台灣彩券表示，6月6日大樂透加開之100組100萬獎項開出情形：100組中開出18組，總中獎注數為18注，其中18組為單注中獎，本期尚有82組100萬獎項未開出，將於次期(6月9日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

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