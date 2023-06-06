全球鞋材大廠-台灣百和（9938）位於彰化和美，由於和美鎮群聚了許多知名傳產業，近幾年磁吸不少建商湧入和美推案！根據市調，和美鎮2022年房地產成交量達297筆，其中264筆為透天產品，占比近9成，吸引建商搶進和美推出透天產品，目前預售中的新案，包括「富霖瑞苑」、「和美御所」、「光間四季」、「和美首璽」等。

其中，16年前進軍彰化別墅圈，移植豪墅規格、接連推出7座別墅社區的富霖開發，今年適逢品牌創立20周年，在暌違彰化11年之後，再度重返彰化、選在和美鎮彰美路推出別墅預售新案「富霖瑞苑」，以量身訂製的優越，為彰化再造好墅指標。

「不只懂你要的，更懂家需要的」，富霖開發總經理黃心薇強調，富霖只選用最美觀實用、好維護且經久耐用的建材配備。除了跳脫區域的大面寬電梯別墅規劃，「富霖瑞苑」也突破傳統透天框架，為住戶預想未來生活需求。

黃心薇說，「富霖瑞苑」嚴選德、義、荷、日知名建材品牌，從品質與細節著手，打造讓住戶感到幸福愉悅的生活空間，「別墅建材用的比市區大樓還要好，讓客戶不只買的滿意，以後住進來會更滿意！」

根據預售實價揭露，今年截至5月底，彰化和美透天預售屋已成交13間，總價落在1,600~3,880萬元之間。其中，「富霖瑞苑」與彰化市僅相隔國道1號，共享金馬路熱鬧商圈，同樣房價，在和美卻可換到更高等級的建材，今年農曆春節後進場以來傳出銷售捷報。

黃心薇指出，新案位於彰化和美鎮東發路上，規劃28戶電梯別墅，地坪20~48坪、建坪44~89坪，面寬5.2-6.5米，總銷約7億元，已購客戶包括有彰化地緣關係的中科工程師。

黃心薇說，富霖過去在彰化市已推出6個別墅案，暌違11年再度回歸彰化推案，此案也將選用比市區更好的建材，包含義大利STOSA廚具、荷蘭POLL-TEX防霾紗窗、日本INAX衛浴，以及瑪摩麗磁品牌磁磚等延續口碑。

值得一提的是，為感謝住戶一直以來的支持和肯定，富霖開發特別舉辦品牌20周年系列活動「富霖美好生活節」，選定6/10、6/11、6/17、6/18四天，於各期社區中庭舉辦涼夏美食派對，現場更有精彩魔術表演，歡迎住戶邀約親友同樂，感受生活在富霖的美好，不僅落實回饋共享的初衷，更是永續社區參與和互動的起點。