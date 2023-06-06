日圓匯價6日來到139.16兌1美元 ，日圓在5月底貶破140日圓大關，為去年11月以來首見。日圓的跌勢趨近上回政府出手干預的價位。

去年日圓貶至150日圓兌1美元，觸及1990年來新低，迫使日本財務省分別在9月22日、10月21日及10月24日這三天進行干預，動用680億美元阻貶日圓。匯豐亞洲外匯研究部門主管周淑芬（Joey Chew）指出，日圓近來的走勢讓人不禁懷疑，日本政府是否會出手干預支撐日圓。

她在1日發表的研究報告寫道：「現在日圓兌美元已貶破140日圓，我們認為即將出現質疑財政部可能干預的聲音。」

但周淑芬也點出，日本財務大臣鈴木順一（Shunichi Suzuki）最近的措辭，未如去年9月干預時那般強硬，日本政府立即干預匯市的機率不大。她說：「我們會密切注意副財相神田真人或首相岸田文雄等人的口中，是否冒出『急迫感』、『過度』、『片面』、『準備行動』等辭彙。」周淑芬提到，這回日本政府官員可能在日圓貶到145兌1美元時干預。

她的理由是，去年日本政府出手前，日圓9月的月波幅在6％到8％區間，而近來的波幅為4％至5％，「波幅若要比前月高出6％，日圓兌美元須跌到145價位」。與此同時，高盛集團經濟學家在5月26日的研究報告指出，美國聯準會若繼續升息，日圓將進一步走貶。

高盛經濟學家表示，由於日本央行堅持負利率的超鴿派立場，美日央行之間的利差不會消失。他們說：「只要聯準會繼續升息，或日本央行保持寬鬆的時間超出我們的預期，日圓就有走疲的風險，但這兩種情況發生的機率比美國衰退還大。」