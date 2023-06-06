熟知內情人士透露，看多Neuralink的投資人近幾月開始買進，推升該公司估值，時間早在5月稍晚美國食品藥物管理局（FDA）批准Neuralink進行大腦晶片人體試驗之前。

專家表示，Neuralink取得商業使用許可可能還需要數年時間。美國國家衛生研究院（NIH）前神經工程計畫主任路德維格（Kip Ludwig）表示，Neuralink將大腦植入晶片商業化至少還要10年時間，這還是「樂觀」預期。

此外，Neuralink還面臨其他挑戰，包括該公司進行動物實驗遭到聯邦調查。

根據電子郵件內容顯示，在Neuralink取得人體試驗許可後，近幾日該公司私下向投資人出售股票，估值為70億美元，相當於每股55美元。目前仍不清楚該價碼是否有買家，不過郵件提到，取得FDA的臨床試驗許可是交易變得更「誘人」的理由。

對此消息Neuralink的高階主管與馬斯克未能即時表示意見。

讓Neuralink市值逼近50億美元的股票交易，是由員工和早期投資人等股東進行，而不是該公司向投資人發售新股。此類次級市場交易並不是衡量公司估值的適當依據，這類型的交易往往交易量小，而且缺乏募資輪或股票首次公開發行（IPO）的廣泛市場共識。

Neuralink在次級市場的交易帶動估值狂飆，與其他新創公司形成截然不同的對比。根據數據供應商Caplight資料顯示，85％擬上市（Pre-IPO）公司在次級市場的估值，較上一輪募資平均折價47％。

另據數據供應商Pitchbook資料，Neuralink前次募資是在2021年，當時籌措2.05億美元資金，將公司市值推升至20億美元。