在幣安遭到SEC起訴後，比特幣價格5日從高點25,800美元急挫，今晨一度跌到25,469美元，6日晚間21:56報25,652美元。

路透報導，SEC於6日向紐約聯邦法院指控Coinbase涉嫌未經註冊，從事經紀、交易和清算活動，並認為其「多年來一直無視美國證券法的監管同時逃避披露要求」，要求法院「永久限制和禁止（permanently restrained and enjoined）」其違法行為。

SEC曾在4月向Coinbase發出「威爾斯通知」（Wells notice），警告該交易所可能違反美國證券法，這是SEC對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒。

SEC於5日對幣安提出13項指控，包括挪用客戶數十億美元資金，並將其發送給幣安創辦人、執行長趙長鵬控制的一家歐洲公司，誤導投資者和監管機構，違反證券業規定。幣安6日21:51股價跌7.86％，報276.49美元。

SEC表示，Coinbase長期允許用戶大量交易加密代幣，不過事實上這些代幣卻是沒有註冊的證券。對於SEC的指控，Coinbase目前尚未發表任何評論。

然而SEC一連兩天針對幣安與Coinbase等兩大加密幣平台採取法律行動，也被外界視為是該監管機構試圖將加密幣列入其管轄權範圍，並且針對加密幣投資者也能提供更好的保護。