高樹堤防競速2死車禍，主辦男到案直喊：不敢辦了！警朝公共危險偵辦。(警方提供)

高樹堤防競速2死車禍，主辦男到案直喊：不敢辦了！警朝公共危險偵辦。(摘自記者爆料網)

日前高樹鄉廣福大橋旁防汛道路發生2死3傷機車碰撞事故，原本以為是單純車禍，但警方連日從網路流出的影像發現，當天現場至少有60人圍觀飆車；警方透過流出影像抽絲剝繭，當天揪團的陳姓男子也在6日下午到案說明，談到第一次辦活動就出事，直呼「下次再也不敢了！」

屏東警消4日下午4時6分接獲民眾通報表示，高樹鄉廣福大橋堤防附近發生重大車禍，警方到場發現，機車零件散落一地，可見當時碰撞力道，造成2死3傷，當時了解，是一群友人在河堤試車才會發生意外。

不過事後從網路流出的影像，加上現場證人證詞，發現竟是一場直線競速聚會，眾人透過群組邀約到場，甚至由貨車運載改裝車共同前往。

時間從當天下午1點開始、分批出發，採直線競速，意外發生當時，前4台機車在起點起跑，眾人皆沒預料到前一批2部機車突然回頭，當看見前車時已經煞車不及，釀成這起死亡事故。

主揪的陳男驚覺事態嚴重，下午到警局說明表示，本身就是熱愛改裝機車，常會與同好分享心得，這次利用假日第一次舉辦活動，沒有收費、單純競速切磋，不過透過網路宣傳，現場圍觀與參與民眾眾多，「有些自己也不認識」。警方正在釐清事發原因，全案也朝公共危險罪偵辦。