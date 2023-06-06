台中5億高中生的解剖報告6日出爐，高大成表示99.9999％氯化鉀奪命。

今(6)日受社會矚目的台中5億高中生「死因出爐」，台中地檢署罕見千字文新聞稿說明，死亡原因符合「高處墜落」，死者已做1000餘種毒藥物檢測，體內未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應；然而，法醫高大成則認為，死者有可能是施打氯化鉀致死後墜樓，也曾問過10多位主任級醫師，氯化鉀是最可能的物質，機率高達99.9999％。

台中地檢署今(6)日以罕見的千字文新聞稿對外公布，解剖鑑定報告顯示，死亡原因符合「高處墜落」， 造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡；已驗1000餘種毒藥物檢測，體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

法醫高大成也表示，並沒有說賴生不是墜樓，而是認為是「死後再墜樓」，因為只有臟器出血，若沒有血塊就是死後再墜樓，另外，高大成也強調賴生身上的針孔是關鍵，針孔注射什麼東西他不知道，但是一定有留下「痕跡」，把皮膚、肌肉送去鑑定，如果國內沒辦法處理就送去國外處理，看有沒有氯和鉀等存積，尤其是施打氯化鉀的可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c.就會死亡。

高大成也提到，氯化鉀為什麼最有可能，因為氯化鉀在國外被用來安樂死，另外他也曾問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％，不過他也表示有可能注射進去稀釋就驗不出來，最麻煩也是他最擔心的，找不到氯化鉀，就找不到其他可能造成賴男死亡的原因。