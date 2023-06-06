性騷擾事件連環爆，總統府資政顏志發、前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤都遭人踢爆涉性騷，國民黨立委賴士葆今在臉書大歎，握有極大權力的人對於性騷擾事件，除了震驚、難過、愧疚之外，還可以做得更多。賴士葆也向蔡英文總統、監察院長陳菊喊話「要下任了，能多做點嗎？至少處理性平問題。」

賴士葆說，2016蔡政府上台，立即對126名攻佔公署的太陽花學運人士撤告，當時嚴重的打擊執法人員的士氣，混淆了民主與法治的分際。2014年擔任黨主席的蔡英文，對於陳為廷襲胸事件的看法，她說：「年輕人嘛，不要讓他傷痕太深。」疼惜之情溢於言表。

「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」賴士葆說，如果那時候的蔡英文就秉持現在民進黨捍衛的性騷擾零容忍，民進黨或許可以減少許多的不必要的性騷擾案件。現在被爆出總統府資政暨小英之友會國總會長顏志發被爆性騷擾，要對當事人提起刑事訴訟，蔡英文沒有表態，只有切割的說總統府沒有調查權。她似乎忘記她連司法豁免的權力都敢做，還有什麼不能做，過去蔡政府介入司法、行政、學術的紀錄斑斑可考，現在卻要佯裝路人甲乙。

賴士葆指出，監察院長陳菊對於過去她擔任高雄市長的辦公室主任洪智坤涉及對於女導演的性騷擾事件感到震驚、難過、愧疚。性騷擾的事件已經紛擾好幾天，社會輿論沸騰，如果不是洪智坤或許身兼人權委員會的主委的陳菊可能繼續沉默無聲，就像漠視因為疫情被剝奪數十萬人的選舉權一樣。

賴士葆表示，檢視人權委員會所揭櫫的三大目標：要強化職權為弱勢發聲、建立監測機制並公正評估人權落實情形、深化社會對話與人權議題研究。講一套冠冕堂皇的說詞，卻沒有實際落實，罔顧很多戕害人權的問題，陳菊所謂用溫暖的力量擁抱人權，還說國家的良心是弱勢者的依靠，然而對很多在黑暗角落哭泣的被害人而言，絲毫感受不到握有國家機器的掌權者真正的捍衛人權。

賴士葆強調，握有權力的人當有做為卻沒有作為，可以做得更多卻吝於付出。除了震驚、難過、愧疚之外，還可以做得更多。