為搶攻暑假商機，華人文創設計旅店龍頭品牌「承億文旅」攜手英國皇室御用「TWININGS唐寧茶」推出「Taste of Living」計畫搶市！今夏將於蟬聯4年全台最美飯店冠軍-承億文旅桃城茶樣子共同舉辦「高空無邊際泳池下午茶派對」，帶領旅客來到南台灣諸羅城，延伸感官體驗，展現生活品味！

「Taste of Living」計畫於6月1日起至8月31日，活動期間入住「唐寧茶Twinings × 桃城茶樣子 Taste of Living」專案，可直接升等至桃城茶樣子歲時紀獨賣套房，並享有唐寧雙人下午茶套餐。

此外，為替「Taste of Living」計畫揭開序幕，唐寧茶特別邀請國際調飲大師Luca Cinalli於6月4日客座桃城茶樣子頂樓酒吧N23.5° Lounge，並與嘉義在地酒吧主理人互展調飲美技，驚艷全場。

全球知名品牌「TWININGS唐寧茶」常見於台灣各大精品百貨與星級飯店，在世界各地擁有超高人氣，本次攜手承億文旅集團旗下的嘉義「桃城茶樣子」旅店，於6月1日起至8月31日推出期間限定的「Taste of Living」計畫，旅客除了可升等至最高等級的歲時紀獨賣套房，並可享有唐寧茶體驗茶包組及無邊際泳池下午茶雙人套餐，在嘉義市高空景觀下度過浪漫午後時光。

有趣的是，這是承億文旅桃城茶樣子第一次與外國精品茶品牌合作，可謂是帶給旅客雙「茶」享受。

本次「Taste of Living」計畫也邀請了嘉義在地甜點品牌「常常The Frequent.」共同加入，形成美好的嘉義強強聯手。「常常The Frequent.」由兩位主理人於嘉義結識成立，隱身於嘉義忠孝路的常常The Frequent品牌至今已近6年，一直以來注重每個細節呈現的品質，堅持當天製作販售，從甜塔殼、鹹派皮的捏製、內餡層次，到裝飾都親手完成，將每一份用心轉化成甜點，期望將「連自己都會愛吃的美味」理念帶給嘉義的每一位旅人。

承億集團品牌長簡巧珊表示，與唐寧茶一起推出「Taste of Living」計畫，承億文旅桃城茶樣子想打造的不只是飯店，而是一款茶的體驗與旅行，透過飲食、旅行將茶葉文化知識與感觸分享所有旅人，實踐品味生活的計畫目的。

「唐寧茶Twinings x 桃城茶樣子｜Taste of Living」專案內容「歲時紀套房贈雙人下午茶」專案：平旺日皆可入住，專案價最低6,000元起。(含歲時紀獨賣套房乙晚+唐寧雙人下午茶套餐乙套+經典茶款客房體驗組乙份)，另有「房客加購雙人下午茶」專案：平旺日皆可加購，可享1099元加購優惠，採電話預約，須提前3日預約，每日限量兩組，售完為止。